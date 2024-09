“Via Francigena on foot” per la prevenzione: in partenza il pellegrino della salute

Via alla quinta edizione della “Via Francigena on foot”, manifestazione organizzata dalla Lilt Piacenza con Pkd Piacenza Kultur Dom. Alla conferenza stampa organizzata a palazzo farnese erano presenti l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, il vicesindaco del Comune di Rottofreno Valerio Sartori, il coordinatore della Lilt Emilia Romagna Luigi Viana, il presidente della Lilt Piacenza Franco Pugliese, l’attore e pellegrino Filippo Arcelloni, Manuel Ferrari in rappresentanza della Curia Vescovile, Robert Gionelli consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Sami Tawfik responsabile Progetti dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, il presidente del Rotary Farnese Fausto Merli.

L’intento del progetto è quello di percorrere a piedi, come negli anni precedenti, la Via Francigena del Nord, dal passo del Gran San Bernardo a Roma, con camminatori e ambasciatori Lilt, ricordando attraverso questa e altre attività, le numerose azioni di prevenzione e ricerca contro i tumori.

Durante il viaggio il pellegrino della salute Filippo Arcelloni racconterà il progetto di cammino e le attività di prevenzione della Lilt. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quello di raccontare attraverso la conferenza-spettacolo “Camminare, Pellegrinare”, il beneficio psico-fisico dato dal camminare, dalla attività fisica e dai corretti stili di vita e le iniziative promosse dalla Lega italiana lotta contro i tumori.

Lunedì 30 settembre alle ore 9.15 il pellegrino della salute passerà per Piacenza cogliendo l’occasione di inaugurare il nuovo ambulatorio della salute targato Lilt in via

Don Minzoni, 55 presso il Centro Thuja, in presenza di una rappresentanza delle autorità del Comune e dell’Ausl e con i medici coinvolti nel nuovo progetto. La stessa mattina il Pellegrino Arcelloni si sposterà a piedi, accompagnato da alcuni studenti, sino al Palazzo Vescovile per incontrare le autorità e ricevere la benedizione del vescovo Adriano Cevolotto.