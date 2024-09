Lilt, nuovo ambulatorio della salute in città: “Diagnosi precoci e prevenzione”

Prevenzione contro i tumori, campagne informative in lungo e in largo per tutto il territorio, camper della salute e iniziative solidali a favore della ricerca. Lilt Piacenza è questo e tanto altro. L’ultimo tassello del grande puzzle realizzato da operatori e volontari dell’associazione presieduta da Franco Pugliese è un nuovo ambulatorio situato all’interno del centro Thuja di via Lanza a Piacenza.

L’ambulatorio verrà inaugurato lunedì 30 settembre e sarà a disposizione di tutta la comunità per visite e controlli. Un ambulatorio che, naturalmente, farà rima con prevenzione e promozione della salute. “Siamo presenti a Piacenza da oltre quarant’anni – spiega Pugliese -, promuovendo da sempre attività di prevenzione attraverso campagne come quella contro il tumore al seno o quelle riguardanti la prostata e il controllo dei nei. Quello che ci mancava però era un luogo che desse continuità nel tempo a queste iniziative di prevenzione”.

Visite, diagnosi e prevenzione

L’ambulatorio nel quale si susseguiranno vari esperti e specialisti coordinati dal medico Davide Morsia sarà a disposizione dell’intera popolazione. “Il contributo dei dottori per l’associazione è un costo quindi le visite saranno a pagamento – prosegue Pugliese -. Saranno applicate importanti scontistiche ai soci di Lilt Piacenza”. Il centro sanitario sarà inaugurato in concomitanza con il passaggio di Filippo Arcelloni a Piacenza, pellegrino della salute che sta percorrendo l’intera via Francigena a piedi dalla Valle d’Aosta a piazza San Pietro a Roma promuovendo i principi di Lilt attraverso spettacoli di animazione sociale.

“Finalmente avremo la possibilità di effettuare visite di vario tipo anche al di fuori della prevenzione tumorale – sottolinea Davide Morsia, responsabile dell’ambulatorio della salute di Lilt Piacenza -. Si potrà accedere alle visite attraverso le prenotazioni alla segreteria Lilt. In corso d’opera cercheremo di coinvolgere sempre più professionisti per ampliare un servizio indispensabile a supporto delle persone”.

Le prossime iniziative di Lilt Piacenza

Nuovo ambulatorio, ma non solo. Sono diverse le iniziative di Lilt Piacenza in programma nel prossimo futuro: “La prima è la Pigiama Run, marcia benefica a favore dei malati oncologici del territorio – conclude Stella Piazza -, dopodiché saremo sabato 5 ottobre a Sariano di Gropparello per la “Camminata in Rosa” organizzata da Promis Gruparel in sinergia con diverse associazioni a favore della ricerca contro il tumore al seno; la stessa sera saremo a Castel San Giovanni per il Memorial Daniele Tosca. Più avanti si terrà lo spettacolo ‘Piacenza ricorda sempre‘ al Municipale per raccogliere fondi da destinare alla Casa di Iris”.