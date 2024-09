A San Polo torna la Pigiama Run per raccogliere fondi a sostegno dei bimbi oncologici

San Polo di Podenzano si prepara ad ospitare la seconda edizione della Pigiama Run, marcia non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei bambini malati oncologici.

Si terrà venerdì 20 settembre alle 18.30 a San Polo di Podenzano, organizzata dalla Lilt di Piacenza in stretta collaborazione con il Comune di Podenzano, il San Polo Calcio e la Pro Loco di San Polo. E si correrà in 40 città contemporaneamente.

Un’iniziativa che nasce come gesto simbolico per far sentire la vicinanza ai piccoli pazienti che affrontano le loro giornate indossando il pigiama, indumento che per loro rappresenta non solo la quotidianità, ma anche la lotta contro la malattia. Stamattina la presentazione della manifestazione, nella sala “Scotti” del palazzo della cultura del Comune di Podenzano, con il dottor Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza, il sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni, la vicepresidente della Pro Loco di San Polo Beatrice Merli e il presidente del San Polo Calcio, Matteo Sbruzzi.

i dettagli

Con questa iniziativa, che ha diversi sponsor, la Lilt piacentina rinnova il suo impegno a sostenere il reparto pediatrico dell’ospedale “Guglielmo Saliceto” di Piacenza. L’obiettivo è di migliorare le tecnologie legate alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche infantili e, parallelamente, fornire supporto concreto alle famiglie dei bambini malati che devono trasferirsi in ospedali specializzati per le cure.

Venerdì 20 settembre la Pigiama Run partirà dal campo sportivo di San Polo di Podenzano alle 18.30, con iscrizioni dalle 17.45. Due i percorsi, di 4 e 8 chilometri con ristori. Serata con cena e musica con la band dei medici chirurghi, The Deekay. Parteciperanno anche tutte le classi della scuola primaria “Pascoli” di San Polo e quattro classi della primaria “Rodari” di Podenzano. Tutti rigorosamente in pigiama.