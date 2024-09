Pigiama Run, in 600 all’evento di Lilt a sostegno del reparto di pediatria

Oltre 600 persone alla Pigiama Run 2024, la marcia solidale per i bambini malati oncologici che si è tenuta a San Polo, frazione del comune di Podenzano, venerdì scorso.

Un evento organizzato dalla Lilt Piacenza che quest’anno ha trovato la collaborazione del Comune di Podenzano e ha ricevuto il prezioso sostegno dei volontari della Pro Loco di San Polo e del San Polo Calcio. All’ora del tramonto centinaia di persone – tantissime le famiglie con bambini, tutte le cinque classi della scuola primaria Pascoli di San Polo ed alcune della primaria Rodari di Podenzano a rappresentare tutto l’istituto – si sono radunate davanti al campo sportivo “Fumagalli” per la partenza della simpatica camminata benefica, che ha preso avvio con il taglio del nastro da parte del sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, rigorosamente in pigiama, insieme al primo cittadino di Gossolengo, Andrea Balestrieri, padrone di casa della prima edizione della Pigiama Run del territorio piacentino nel 2023.

Un passaggio del testimone che ha simboleggiato la continuità di un evento di grande rilevanza. Il ricavato della serata verrà infatti devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza e servirà per sostenere le famiglie dei bimbi oncologici del territorio e per migliorare le tecniche diagnostiche.

A breve via alle iniziative di Lilt Piacenza legate alla prevenzione del tumore al seno che si svolgeranno per tutto il mese di ottobre. Si parte il pomeriggio di sabato 5 ottobre dal parco di Sariano di Gropparello dove diverse realtà associative del territorio hanno organizzato la Camminata in Rosa.

