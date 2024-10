Sessanta imprenditori piacentini uniti per donare un ecografo alla pediatria

Una raccolta fondi per la Pediatria di Piacenza. L’altro pomeriggio, presso il locale Quinto Senso in località Rossia di Gossolengo, una sessantina di imprenditori di Confapi Industria Piacenza si è riunita per conoscersi e confrontarsi, ma anche per dare una mano all’unità operativa dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” guidata da Giacomo Biasucci.

Proprio il primario è intervenuto al termine dell’incontro per spiegare l’importanza di raccogliere fondi per acquistare un echolight: “Si tratta di una evoluzione del concetto di ecografo che permette di misurare la densità ossea con metodica ad ultrasuoni, essendo ripetibile ed innocua per i pazienti, evitando il ricorso ad altre metodiche di rilevazione della mineralometria ossea che richiedono radiazioni – spiega – infine, oltre alle finalità clinico-assistenziali, lo strumento è particolarmente adatto a progetti di ricerca scientifica. È una strumentazione importante di carattere multi-professionale e che potrebbe avere una funzione multidisciplinare: è molto costoso perché parliamo anche di una cifra che può superare i 35mila euro, ma è senza dubbio fondamentale. Grazie per quello che farete e la generosità che dimostrerete”.

Come si diceva, una sessantina sono stati gli imprenditori che hanno raccolto l’appello lanciato da Confapi Industria Piacenza con Cristina Bolzoni di Relife2020 e che hanno partecipato all’iniziativa: in pratica una serie di brevi incontri a due a due, da tre minuti ciascuno, nei quali imprenditrici e imprenditori hanno potuto presentarsi e “raccontare” aziende e attività, ponendo le basi per possibili e future collaborazioni professionali.

“Lo scopo – spiega il presidente di Unionservizi Luca Lambertini – è stato quello di favorire la conoscenza tra gli associati Confapi e le categorie Unionservizi, Aniem (edilizia e filiera), Confapi Sanità, il gruppo ConfapiD (donne imprenditrici) e il gruppo Giovani, ma anche stimolare le aziende ad aderire alla raccolta fondi attivata dall’Associazione nelle ultime settimane”.