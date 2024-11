Solidarietà a Pediatria, monitor wireless per neonati grazie alle campanelle Conad

È stata presentata lunedì 25 novembre all’Ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale e sostenibile di Conad “I gesti d’amore si fanno sentire”.

Dal 4 novembre al 15 dicembre 2024, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card possono collezionare una linea di 12 campanelle natalizie ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, tutti realizzati in plastica (ABS) riciclata nel rispetto dell’ambiente.

Ogni 15 euro di spesa i clienti hanno la possibilità di ricevere, con l’aggiunta di 1,90€, una delle 12 campanelle di Natale e devolvere 50 centesimi a favore di 6 ospedali presenti nei territori in cui opera Conad Centro Nord per finanziare i reparti pediatrici, offrendo un aiuto concreto alle strutture sanitarie del territorio.

a sostegno dell’ospedale di piacenza

Per la provincia di Piacenza i fondi raccolti verranno destinati a sostegno del Dipartimento Materno infantile Area Neonatologia e Ostetricia dell’Ospedale di Piacenza per “Fin dal primo vagito”: un progetto per migliorare l’accoglienza alla vita e il comfort dei neonati.

Alla presentazione per Conad Centro Nord hanno partecipato Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne e CSR e Elena Soressi, membro del Cda: “Conad Centro Nord è da sempre impegnata nel sostenere le comunità in cui opera. Il nostro attaccamento alle persone e ai territori si manifesta attraverso numerose iniziative che, grazie al supporto dei nostri clienti e alla nobile causa che le anima, riscuotono sempre un grande successo. Crediamo fermamente che il nostro impegno costante e la collaborazione con i nostri clienti siano fondamentali per creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità che serviamo. Questa iniziativa non solo rappresenta un gesto di solidarietà, ma ha anche un impatto significativo nel fornire la possibilità di realizzare progetti innovativi e di offrire strumentazioni diagnostiche sempre più all’avanguardia contribuendo concretamente al miglioramento delle strutture sanitarie e aiutando a rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile”.

solidarietà possibile

“Anche quest’anno siamo lieti di ringraziare Conad Centro Nord e tutti i piacentini che stanno già contribuendo a questo virtuoso progetto di miglioramento e qualificazione della nostra assistenza ai neonati e alle loro mamme – hanno evidenziato nel loro intervento il professor Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi, direttore e responsabile assistenziale del dipartimento materno infantile dell’Ausl di Piacenza – Sempre più il nostro obiettivo come professionisti è mettere al centro del nostro operato la diade mamma – neonato. Quello della nascita è un momento chiave per lo sviluppo psichico e fisico del bambino, per questo è fondamentale concentrarci sulla necessità di riportare madre e neonato al centro dell’esperienza del parto, anche attraverso ambienti e atmosfera gradevoli e tecnologie che non invadano la relazione tra i due. Il contatto fisico, visivo e auditivo è essenziale per favorire l’instaurarsi di una relazione solida, che può avere conseguenze positive anche sull’allattamento. Ecco perché in questi anni abbiamo sempre più investito in tecnologie che non invadessero tale relazione, ma la favorissero. Per questo, con i fondi che verranno raccolti in questa edizione dell’iniziativa di Conad Centro Nord si mira ad acquisire dei monitor multiparametro wireless, per registrare i parametri vitali dei neonati riducendo l’invasività nei suoi confronti e migliorandone il comfort: con questa strumentazione, infatti, la registrazione dei parametri vitali può essere eseguita nella stanza della mamma e anche con il bimbo tra le sue braccia. La tecnologia senza fili lascia ampia libertà di movimento ai piccoli che quindi non vengono disturbati durante la registrazione”.

le precedenti edizioni

Nelle passate edizioni l’iniziativa benefica di Conad Centro Nord ha registrato per la provincia di Piacenza grande partecipazione a conferma che la cittadinanza è estremamente vicina e sensibile al progetto “Fin dal primo vagito” l’Azienda Usi che supporta da tempo per garantire massima sicurezza e benessere ai neonati e alle mamme.

Lo scorso anno, con le donazioni raccolte, è stato possibile acquistare un ventilatore Giulia, innovativa apparecchiatura del valore di 17.500 euro che consente la piena assistenza e osservazione dei piccoli da parte dei professionisti, garantendo il massimo comfort al neonato che resta con la mamma in ogni momento nell’ottica del Family Centred Core.

In precedenza, sempre grazie all’iniziativa di Centro Nord, l’Area Neonatologia del Dipartimento Materno Infantile si è dotata di dispositivi medici come i teli Wrapping, per mantenere il calore del neonato dopo l’uscita dal grembo materno, e i cuscini antidecubito per il posizionamento corretto dei neonati ricoverati nelle culle di degenza.

Nel 2023, con i 20.200 euro raccolti, sono state acquistate venti culle neonatali Next To Me, lettini specificatamente pensati per la permanenza del neonato nella stanza della mamma durante le 24 ore della giornata (rooming-in) con la possibilità di dormire insieme (co-sleeping).

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto che l’insegna ha avviato a livello nazionale per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia. Nelle tre edizioni precedenti, Conad ha raccolto 5,8 milioni di euro in questo ambito, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile.

Un impegno, questo, che rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.