Camminata in Rosa per Armonia, in 700 per dire no al tumore tra musica e natura

Il mese di ottobre dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno è iniziato tra musica, arte e natura nella meravigliosa cornice offerta dalle colline della Val Vezzeno.

Il ricordo di Ilaria Zanetti, gli scorci panoramici lungo i percorsi, l’impegno per sostenere la ricerca e la prevenzione contro il tumore al seno, il desiderio di promuovere le bellezze del territorio. Sono questi gli ingredienti che hanno colorato di entusiasmo e gioia la Camminata in Rosa organizzata da Promis Gruparel, Borgo di Sariano e Nuova Pro loco di Gusano nel pomeriggio di sabato 5 ottobre.

Arte, musica e natura: in 700 contro il tumore al seno

Circa 700 le persone che hanno risposto presente all’iniziativa a sostegno di Armonia per vivere insieme ad amici e parenti un’esperienza unica diventata speciale grazie a Maurizio Marchioni con la sua chitarra classica, Alberio Barabaschi e il suo Sax e Dj Cave che ha trasformato l’ultimo ristoro in una vera e propria discoteca nel bosco. Non solo musica, ma anche arte e pittura grazie al talento inconfondibile di Alice Iudicello.

L’intero ricavato dell’evento che si è sviluppato tra Sariano e Gusano verrà donato proprio ad Armonia, associazione che da oltre trent’anni è impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa resa possibile grazie all’impegno di cinquanta volontari ha inaugurato ufficialmente il mese in rosa dedicato alla prevenzione. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche tanti amici e famigliari di Ilaria Zanetti, strappata alla vita troppo presto a causa di un tumore al seno. L’assegno con il ricavato dell’evento sarà consegnato giovedì 7 novembre nella sala consiliare del comune di Gropparello dove si terrà un incontro – aperto a tutta la comunità – con il dottor Dante Palli, direttore della chirurgia senologica dell’Ausl di Piacenza con al centro l’importanza di mantenere corretti stili di vita e la promozione di diagnosi precoce e prevenzione.

“Per Ilaria, per la ricerca contro il tumore al seno”

Nell’area di Sariano – colorata da palloncini e nastri rosa – uno vicino all’altro i gazebi informativi di Armonia e di Lilt Piacenza, unite nella lotta contro il tumore al seno e preziosi partner dell’iniziativa che, come da speranza degli organizzatori, è stata molto di più di una semplice camminata: “Siamo felici ed emozionati – commenta Alessandro Maggi in rappresentanza di Promis Gruparel -. I sorrisi di così tante persone arrivate anche da fuori provincia per camminare, ballare e cantare insieme a noi ci ha riempito il cuore di gioia. Un bellissimo pomeriggio di sole che dedichiamo a Ilaria e alla ricerca”.

Sabato scorso le centinaia di partecipanti di tutte le età hanno potuto sceglier tra tre differenti percorsi. Il più lungo approdava alla Festa delle castagne di Gusano che anche quest’anno ha riscontrato un grande successo di pubblico. Dopo un bicchiere di vino e qualche caldarrosta in compagnia, i podisti hanno fatto rientro a Sariano grazie al servizio di navette gratuito. I sorrisi e i cellulari pieni di fotografie dei partecipanti rappresentano la firma della buona riuscita dell’evento. Il prossimo – targato Promis Gruparel – sarà la festa di Halloween il 31 ottobre in piazza Roma con la collaborazione di Castello e bar di Gropparello. Il volontariato in Val Vezzeno fa rima con bellezza e valorizzazione.