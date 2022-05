Fiera di primavera e sagra d’la galeina grisa: Pianello fa il pienone

La pioggia in mattinata ha provato a rovinare i programmi, ma alla fine la voglia di far festa, e il ritorno del sole, hanno prevalso.

Così a Pianello la Festa di Primavera e la sagra d’la galeina grisa sono “decollate” alla grande e nel giro di poco tempo il paese è stato invaso da centinaia di visitatori.

Tutti con una gran voglia di salutare il ritorno ad una rito, quello del Calendimaggio, che nei due precedenti anni la pandemia ha rischiato di cancellare.

Agli stand della Pro loco, a pieno regime, si sono formate lunghe code di avventori, tutti in attesa di una frittata, piatto tipico di questa festa.

Lungo le vie del paese, le bancarelle hanno fatto la gioia degli amanti dello shopping, per i più piccini largo al luna park, sempre gettonatissimo dai bambini che da giorni ne attendevano il ritorno.

Più in generale la Fiera di Primavera e la sagra d’la galeina grisa segnano per Pianello l’apertura ufficiale della stagione estiva, caratterizzata quest’anno da oltre una trentina di eventi che a settembre si chiuderanno con la sagra patronale di San Maurizio.

