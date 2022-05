Da Piacenza alle Seychelles per portare la sua musica, Fiorilli: “Vivo in un paradiso”

Spiagge bianchissime, barriere coralline e riserve naturali. Svegliarsi ogni mattina con la dolce melodia delle onde del mare, riempirsi gli occhi dei colori della natura, scoprire la magia della lentezza, vivere il contatto con gli animali. In una parola un paradiso, chiamato Seychelles. Un sogno per molti che il musicista piacentino Victor Fiorilli è riuscito a realizzare. E’ partito dall’Italia il 28 dicembre scorso per portare le sue note nell’oceano indiano. E’ responsabile musicale di una struttura alberghiera e ha vissuto un’esperienza indimenticabile.

