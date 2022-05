Dalla laurea in Geofisica al corso di italiano per vivere lontano dalla guerra

C’è chi ha una laurea in Geofisica, chi in infermieristica. Eppure qui, in Italia, devono rimettersi totalmente in gioco partendo dalla nostra lingua, tutta da imparare. Hanno dovuto lasciare le loro case, il loro impiego, la famiglia, gli amici, il cane, tutto. Sono partiti con poche cose in valigia e, per sfuggire alla guerra, hanno cercato rifugio da noi. Sono tante le storie delle cittadine e cittadini ucraini emerse oggi, 9 maggio, durante la prima lezione di italiano che si è tenuta nella sala comunale della Partecipazione di via Taverna, a Piacenza. Si tratta di un progetto gratuito di alfabetizzazione dedicato alle donne e uomini provenienti dall’Ucraina, volto a facilitarne l’inserimento e l’integrazione sociale attraverso il conseguimento di una migliore conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Il programma prevede due incontri settimanali (nelle giornate di lunedì e giovedì) di due ore ciascuno (dalle 15.00 alle 17.00). Le docenti coinvolte sono Monica Antonella Pensa, Roberta Rocca, Michela Rossi e Maria Russo. “Siamo grate all’Italia per tutto quello che sta facendo per noi” – hanno detto le partecipanti al corso.