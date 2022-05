Round Table Piacenza in Guinea-Bissau. Donati dieci monitor medicali

Grazie alla solidarietà e alla generosità dei piacentini sono stati donati dieci monitor multiparametrici per le unità di terapia intensiva della Guinea Bissau. L’iniziativa è partita dalla Round Table Piacenza che – tramite l’avvocato Michele Cattadori – è stata messa in contatto con il ministro della Salute della Guinea-Bissau Dionisio Cumbà per realizzare un progetto di assistenza alla popolazione locale, culminato con la cena benefica di gala organizzata lo scorso 18 febbraio. Evento a cui hanno partecipato il Comune di Piacenza e numerosi sponsor come la Fondazione Round Table Italia Onlus, Bmw, Nordmeccanica e diversi altri.

“Questo bellissimo evento – afferma il presidente di Round table Piacenza Leonardo Garilli – grazie alla generosità dei partecipanti e degli sponsor, ha permesso di raccogliere oltre 20mila euro. Con questo budget è stato possibile acquistare dieci monitor multiparametrici medicali dotati di altrettante batterie per le unità di terapia intensiva della Guinea Bissau, tramite la societá SolMed”.

Garilli è andato personalmente in Guinea-Bissau dove ha incontrato le istituzioni locali consegnando i monitor direttamente gli strumenti medicali. Il giorno prima della consegna ufficiale dei monitor, Leonardo Garilli è stato ricevuto dal Presidente Umaro El Mokhtar Sissoco Embaló. Durante l’incontro, Il Presidente della Guinea Bissau ha ufficialmente ringraziato la Round Table per i monitor e gli sforzi fatti. L’incontro è stato utile anche a confrontarsi sullo sviluppo di alcuni progetti ed investimenti futuri.

Garilli ha spiegato di aver notato “una grandissima povertà del paese, che ci spinge a voler aiutare ancora di più la popolazione locale – le sue parole – inoltre siamo ancora più orgogliosi del nostro progetto che offrirà un aiuto concreto alla popolazione”. Il Presidente della Tavola di Piacenza sta lavorando con enti governativi e no-profit per un ultima donazione da effettuare alla Guinea-Bissau prima della conclusione del suo mandato.