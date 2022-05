Una scelta d’amore: 86 minori in affido nel 2021. Convegno con esperti e famiglie

E’ stato molto coinvolgente, il convegno “L’affido: una scelta d’amore” che si è svolto di fronte a un folto pubblico alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese. Mai come in questo momento storico, come è stato rilevato più volte, l’affido risulta un gesto d’amore,

necessario e meditato, che va anche accompagnato da chi se ne occupa da molti anni. E così, dalla sensibilità del Lions Club International Distretto 108 Ib3, rappresentato dal governatore Raffaella Fiori, in collaborazione con il Comune di Piacenza si è svolta una tavola rotonda che non solo ha coinvolto esperti, educatori e assistenti sociali, ma anche testimoni diretti di quest’esperienza delicata e fondamentale al tempo stesso.

Dopo l’introduzione di Giovanni Giuffrida, presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza, la giurista Francesca Beoni, responsabile Lions del tema di studio in oggetto (con l’aiuto organizzativo dell’avvocato Monica Fendi), ha coordinato gli interventi della dottoressa Paola Poggi, responsabile U.O. Minori del Comune di Piacenza, presente anche l’assessora Federica Sgorbati), seguita dalla dottoressa Elena Abbruzzese, che ha illustrato tutti i passaggi su come diventare affidatari, e dalla dottoressa Cinzia Sgarbi, giudice del tribunale per i minorenni di Bologna, che si è soffermata sui profili giuridici.

E’ emerso che gli affidi a Piacenza, nel 2021, sono stati: 12 in affido parentale, 59 in affido giudiziale e 15 minori stranieri non accompagnati.

E’ stata poi la volta di Enrica Pavesi, presidente dell’associazione “Dalla parte dei bambini”, che ha approfondito il ruolo delle associazioni, ed infine della dottoressa Maria Grazia Veneziani, responsabile Servizi sociali Distretto di Ponente.

Spazio, quindi, alle esperienze di famiglie, single e coppie affidatarie ed anche di affidati.