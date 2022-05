Già condannato, spuntano altre due pazienti. Proctologo rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio per violenza sessuale il proctologo già condannato a un anno e otto mesi tre anni fa, sempre per lo stesso reato commesso ai danni di tre pazienti. Nel nuovo procedimento il proctologo è stato rinviato a giudizio per due pazienti, entrambe costituitesi parte civile. I nuovi fatti contestati al proctologo sarebbero avvenuti mentre era in corso il precedente procedimento che era finito per costargli la condanna.

