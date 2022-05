San Giorgio: marito e moglie trovano la casa a soqquadro. “E’ la seconda volta”

Mai avrebbero pensato di tornare a casa e trovarla letteralmente a soqquadro, tutto all’aria, per cercare non si capisce cosa visto che i ladri alcuni anni fa erano già stati in quella villetta, portandosi via tutto l’oro di famiglia, i ricordi. Marito e moglie di San Giorgio, 72 anni lui e 70 lei, si erano assentati da casa solo un paio d’ore, il tempo di andare in città per fare la spesa e alcune commissioni: sono usciti di casa, in via Ghittoni, verso le 14.30 e quando sono tornati, poco dopo le 16, hanno visto la porta completamente rotta, la finestra pure. Poi all’interno un disastro: cassetti ribaltati e rovesciati, vestiti sparsi, niente al suo posto. “Alcuni anni fa i ladri erano già venuti a casa nostra, quella volta col metal detector addirittura, per trovare a colpo sicuro l’oro tenuto in casa” – spiega il figlio della coppia. “Adesso stiamo cercando di capire cos’abbiano rubato, non c’erano oggetti di particolare valore in casa, le televisioni le avremmo cambiate tra poco perché vecchie. Dobbiamo fare i conti con il danno alla porta e alle finestre, intanto speriamo che in paese tutti possano stare attenti. A questo punto i ladri colpiscono anche in centro, e in pieno giorno”. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di San Giorgio. Le indagini sono in corso.

