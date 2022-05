“Tir del cuore” con visite gratuite fa il boom: 200 piacentini in due giorni

Il “tir del cuore” ha conquistato i piacentini. Bilancio davvero positivo in questi primi due giorni a Piacenza per la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, che rientra nel più ampio “Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore”. Appositamente allestito per l’occasione, il Jumbo Truck ha fatto tappa sul Pubblico Passeggio per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito. I medici del “tir del cuore” hanno lavorato senza sosta mercoledì e ieri, dalla mattina al tardo pomeriggio, e “sfondato” quota 200 piacentini sottoposti agli esami. Nonostante le lunghe code che hanno dovuto affrontare, specialmente ieri, i cittadini hanno particolarmente apprezzato l’iniziativa, come hanno detto alcuni di loro “per la comodità visto che si può venire qui senza prenotazione e mettersi in fila per fare gli screening, bisogna solo aspettare un po’, però lo si fa volentieri quando si parla di prevenzione”.

Le visite offerte dal “Truck Tour Banca del Cuore 2022” sono infatti molto accurate e comprendono screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico, stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart, screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia, stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare, consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore e rilascio della card BancomHeart attiva. Quest’ultima è una card unica al mondo, che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria. Il Truck sarà presente anche oggi, 13 maggio, sul Pubblico Passeggio per l’ultima giornata, dalle ore 9 alle 19.