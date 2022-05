Aggressione a medico e guardia giurata al pronto soccorso: 50enne in carcere

Disposto il carcere per il 50enne italiano accusato di aver aggredito un medico del pronto soccorso, una guardia giurata, distrutta una vetrata del triage e danneggiata la macchina della polizia.

Oggi in tribunale il cinquantenne é stato colto da malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118. L’uomo si è detto dispiaciuto per l’accaduto. Accusato dell’aggressione a medico e guardia giurata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, il giudice ha disposto il carcere per lui e rinviato il processo al prossimo luglio. Poco prima di andare al pronto soccorso aveva avuto una violenta lite a barriera Roma con la sua fidanzata. La donna in seguito alla lite era stata medicata al pronto soccorso dove poi lui l’aveva cercata.