Le aziende hanno “fame” di esperti: all’Isii Marconi colloqui direttamente in aula

Le imprese piacentine hanno “fame” di esperti di informatica, meccanica, meccatronica, logistica e altre specializzazioni. Al punto che hanno deciso di entrare a scuola per selezionarli ancora prima del diploma. Per questo, lunedì 23 maggio l’Isii Marconi ospiterà i rappresentanti di 80 aziende che incontreranno gli studenti uno ad uno, faranno colloqui con loro. I ragazzi invitati – in tutto 350 delle classi quarte e quinte – potranno presentare le loro candidature in quelli che saranno veri e propri colloqui di lavoro che si svolgeranno direttamente nelle aule dell’istituto di via IV Novembre. E’ la prima volta che accade un evento del genere.

