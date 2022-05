Asilo di via Sbolli, bambini e famiglie ripuliscono il giardino pubblico

In azione bambini, famiglie e volontari per ripulire il giardino pubblico di via Sbolli. Stamattina, il polo per l’infanzia “Edugate” e Legambiente hanno promosso un’attività di cittadinanza attiva nell’area verde del quartiere. “Interveniamo sul parco e sul parcheggio nei pressi dell’asilo – spiega Federica Bertoni, rappresentante del comitato dei genitori – con l’obiettivo, anzitutto, di trasmettere ai nostri figli l’importanza di questo gesto. Ci sono soprattutto microplastiche, cartacce, sacchetti e resti di cibo lasciati per terra”.

Presente anche l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati. L’iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione e cittadinanza attiva supportato da Legambiente: un presidio di volontariato che contribuisce a garantire il decoro urbano delle zone urbane di Piacenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: