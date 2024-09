“Per un clima di pace”: a Piacenza due giorni per ripulire l’ambiente

Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace” e proprio all’insegna della Pace torna in tutta Italia ed anche a Piacenza dal 20 al 22 settembre, la 32esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge.

il motto di questa edizione

Motto di questa edizione sarà “ un clima di pace” per sottolineare l’importanza delle comunità locali che, attraverso un semplice ma “grande” gesto di cura del loro territorio diventano fautrici di una società che cura e si prende cura e che quindi promuove il senso di comunità, l’accoglienza, la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di pregiudizio, violenza, odio e discriminazione. Puliamo il Mondo non risolve il problema dei rifiuti ma certamente serve a ricordare a tutti noi la necessità di attuare quelle piccole azioni di sostenibilità nel proprio quotidiano che assommate, possono fare la differenza, come ovviamente non gettare rifiuti per terra, fare una buona raccolta differenziata e soprattutto ridurre i rifiuti prodotti perché, ad esempio, a Piacenza produciamo ancora troppi rifiuti, quasi 2 kg a testa al giorno per circa 796 Kg di rifiuti totali per anno in città e 695 in Provincia (dati regione 2023 )mentre la media regionale si assesta a 628. La riduzione della produzione dei rifiuti rimane quindi il primo obbiettivo su cui intervenire se vogliamo cambiare rotta e non inquinare i nostri territori con pericolose discariche o con inquinanti inceneritori. . Se è importante che nei cittadini si sviluppi una consapevolezza sull’importanza dell’abbandono dei rifiuti, è necessario che anche le Amministrazioni facciano la loro parte impegnandosi fortemente sull’economia circolare dei rifiuti, aumentando la raccolta differenziata ben oltre l’80% individuato dalla Regione come obbiettivo al 2027, come già fatto da diversi Comuni virtuosi di Piacenza come Podenzano, San Giorgio e Carpaneto, passando al porta a porta spinto ed alla tariffa puntuale e riducendo i rifiuti e riciclando nell’ottica di arrivare a non produrre più rifiuti urbani.

GLI APPUNTAMENTI A PIACENZA, LE SCUOLE ED I PARTECIPANTI

Puliamo il mondo 2024 sarà, come al solito, rivolto alle scuole della città e provincia e da venerdì 20 iniziano le pulizie effettuate con scuole in città e provincia fino a novembre in parchi, giardini, piazze, parcheggi, greti di fiumi Inoltre verrà organizzato: a Piacenza un appuntamento pubblico aperto ai cittadini, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Piacenza di Piacenza e LeRoy Merlin di Piacenza, come importante collaborazione con realtà ben radicate e presenti sul territorio che lavorano attivamente sul tema della salute e benessere delle persone per Croce Rossa Italiana e della sostenibilità e riduzione dell’impatto dei rifiuti nell’attività aziendale per Le Roy Merlin . L’appuntamento “Puliamo l’area della Stazione ferroviaria” è per sabato 21 settembre dalle ore 10 alle ore 12, ritrovo presso il monumento a Garibaldi , tra la Stazione ed i Giardini Margherita , tutti i cittadini che vorranno rendere più pulita ed accogliente l’area sono invitati ( saranno dati guanti, pinze e sacchi )

Le scuole di Piacenza che fino ad oggi hanno aderito sono: Infanzia De Gasperi , Primaria Caduti sul Lavoro, Primaria XXV Aprile, Primaria Pezzani , Liceo Gioia, Liceo Respighi , Liceo Cassinari, Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, Primaria Pascoli di San Polo, Scuola secondaria di Gossolengo , con una partecipazione ad oggi di circa un migliaio di alunni ed alunne ma sono in corso ulteriori adesioni. Puliamo il Mondo 2024 è in collaborazione con il Comune di Piacenza ed in provincia hanno dato adesione e sostegno i comuni di Rivergaro, Podenzano, Sarmato e Rottofreno, ma molti altri Comuni del piacentino si attivano durante tutto l’anno per la pulizia di strade argini e zone degradate Dato che Puliamo il Mondo si protrarrà anche nel mese di ottobre e novembre sono in corso di definizione accordi con altre scuole. I volontari che opereranno sul territorio piacentino per PIM 2024 saranno come sempre qualche migliaio.