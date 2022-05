Tragedia in via Confalonieri: 38enne trovato senza vita, potrebbe aver inalato fumo

Un 38enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Confalonieri, a Piacenza. La scoperta è stata compiuta oggi pomeriggio, 24 maggio. L’uomo mancava dal lavoro da due giorni e un collega si è preoccupato della sua assenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause del decesso, anche se da una prima ricostruzione sembra che il 38enne abbia perso la vita a seguito dell’inalazione di fumo provocato da un corto circuito. Degli accertamenti si occupano i carabinieri del Nucleo Investigativo, insieme ai colleghi del Radiomobile. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica del 118 oltre alla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Piacenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà