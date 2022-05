Guasto alla batteria della bici elettrica forse la causa del soffocamento del 38enne

Potrebbe essersi trattato di un guasto alla batteria della bici elettrica la causa della morte di un 38enne trovato senza vita nella sua abitazione di Piacenza, in via Confalonieri. La scoperta è stata compiuta nel pomeriggio del 24 maggio. L’uomo mancava dal lavoro da due giorni e un collega si è preoccupato della sua assenza. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’appartamento e l’autopsia, per chiarire le cause del decesso.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà