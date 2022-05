Lugagnano, schiacciato dal trattore mentre lavora nella vigna: grave un agricoltore

Sarebbero molto gravi le condizioni dell’agricoltore rimasto coinvolto questa mattina, intorno alle 12.00, in un infortunio sul lavoro in localitĂ Galli di Diolo (nel comune di Lugagnano). Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: stando alle prime informazioni pare che l’uomo, un 54enne, fosse al lavoro in un vigneto quando – dopo essersi ribaltato con il trattore – sarebbe rimasto schiacciato. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza di Fiorenzuola, oltre all’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

Presenti anche i carabinieri di Lugagnano e Vernasca.

