Infortunio in un’azienda agricola di Sarmato, dove nella mattina di oggi una donna è stata caricata da un vitello. Le sue condizioni sono sembrate inizialmente molto serie, tanto che è arrivata sul posto anche l’eliambulanza da Parma.

Per fortuna, però, la situazione era meno grave, quindi la donna (comunque ferita) è stata portata all’ospedale di Piacenza in ambulanza.

