Logistic Challenge: gli studenti dell’Its di Piacenza vincono la quinta edizione

Gli studenti dei gruppi Scab-reez e Green Stok dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) di Piacenza, coordinati da Ikea e Logistica Uno, sono i progetti vincitori della quinta

edizione di The Logistic Challenge, l’iniziativa promossa a livello nazionale da Adecco in

collaborazione con Assologistica con l’obiettivo di creare un ponte tra le scuole e il mondo del lavoro per orientare e accompagnare gli studenti verso il proprio futuro professionale nel mondo della Logistica.

Nata nel 2018, nel corso degli anni l’iniziativa ha registrato un successo crescente tra studenti e aziende partner, non fermandosi neppure durante il periodo più complicato della pandemia. Questa tendenza positiva si è confermata anche durante questa quinta edizione, che ha visto cinque grandi nomi del calibro di Ikea, Synlab, Friulintagli, Ceva Logistics e Logistica Uno, fare squadra, collaborando insieme per creare un solido network di valore che mettesse al centro gli studenti che frequentano gli ITS di Piacenza, Bologna, Malpensa e ITIS di Caserta, per un progetto nazionale.

Dopo un lungo percorso di lavoro iniziato a gennaio, che ha visto Adecco e le aziende partner in prima linea per supportare gli studenti con attività di tutoraggio tecnico e sostegno nella lavorazione dei project work di settore, nella mattinata di venerdì 27 maggio, i ragazzi hanno partecipato alla fase finale del contest, presentando alla giuria, composta da Assologistica e dalle aziende, i propri progetti nella suggestiva cornice dell’Arena PHYD, la sede milanese della Digital Venture di The Adecco Group.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati e del successo di questa quinta edizione della Logistic Challenge”, ha dichiarato Michela Santonastaso Onsite Education&Academy Manager Adecco Italia. “Mai come negli ultimi anni, infatti, è emerso il ruolo strategico che la logistica ricopre per il nostro Paese, tanto per le aziende quanto per i cittadini. Per questo, siamo orgogliosi di aver riunito un network di partner d’eccellenza, pronti a collaborare per un progetto unico nel suo genere, capace di offrire agli studenti un’opportunità concreta per affacciarsi sul mondo del lavoro al fianco di aziende

leader del settore, ricevendo un vero e proprio supporto e tutoraggio che gli consenta di acquisire reale consapevolezza delle dinamiche e delle competenze richieste oggi dal mercato. Voglio infine fare i complimenti non solo al team vincitore, ma a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco lavorando con impegno in questi mesi.”

Per Assologistica è un onore aderire al progetto The Logistic Challenge – ha affermato Bianca Picciurro, responsabile dell’ufficio romano di Assologistica. La nostra Associazione crede fermamente non solo nel ruolo della formazione in ambito logistico, ma anche nel proficuo e fondamentale rapporto tra Scuola e mondo del lavoro”.