Incendi boschivi, attivata l’allerta fino al 15 settembre. Ecco i divieti in vigore

Attivata l’allerta per gli incendi boschi anche nel Piacentino. La fase di attenzione – così viene classificata dalla prefettura – è in vigore dal 1° giugno al 15 settembre. “Le attività dl abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni – rimarcano le autorità – sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni odimeli di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà