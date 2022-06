Figlie dello stesso padre ma non lo sapevano. Due sorelle si conoscono e abbracciano

Sono sorelle, ma per una vita intera non lo sapevano. Una in Inghilterra, l’altra a Calendasco. Ora grazie alla determinazione di una nipote si sono conosciute e abbracciate. Figlie dello stesso padre, ma non lo sapevano. La prima, che si chiama Gin, risiede in Inghilterra.

Il padre – classe 1920 originario di Agazzino di Sarmato – era prigioniero, catturato dopo la battaglia di El Alamein e internato nel campo 47 a Motcombe, nel Dorset, Regno Unito. Lì lavorava in una fattoria, conosce Dorothy, la figlia dei proprietari, e se innamora. Da quell’amore nacque Gin, ma lui probabilmente non l’ha mai saputo. Tornato in Italia, la sua vita è continuata: sposa Luisa e ha tre figli: Sandra, Antonio ed Eugenia che oggi vive a Calendasco.

Ora – grazie a Clare, la figlia di Gin, che nel dicembre 2019 ha chiesto informazioni all’Agenzia del Comitato Internazionale della Croce Rossa per scoprire la verità sul nonno e svolge ricerche approfondite – La madre ha potuto incontrare e abbracciare Eugenia, scoprendosi sorelle.