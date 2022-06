Comprano casa all’asta, quando entrano la trovano devastata. In corso il processo

Comprano una casa all’asta giudiziaria e quando entrano scopre che all’interno è devastata.

Ieri a processo il compratore e i due vecchi proprietari tutti accusati di reciproche minacce, i vecchi proprietari anche di danneggiamento.

La moglie del compratore della casa che si trova a Caorso ha detto che quando era stata fatta vedere loro dall’addetto alla vendita dell’asta giudiziaria era in perfette condizioni: “ma quando ci siamo entrati nel 2019 con mio marito abbiamo trovato le piastrelle divelte a picconate i controsoffitti distrutti, mancavano tutte le porte interne e le finestre e persiane, impianto elettrico distrutto e anche la caldaia asportata e così pure i sanitari” ha dichiarato.

Ha quindi deposto il fratello dei vecchi proprietari che ha detto: “mio fratello si è visto sequestrare la casa per delle finestre non pagate, e si è ripreso tutto quello che lui aveva pagato e installato durante la sua permanenza in quella casa di Caorso.

Il processo è stato rinviato a ottobre.