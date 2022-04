Starlette e un amico devastano una casa per vendetta ma era stata venduta

Sospeso il provvedimento di messa in prova per una starlette televisiva e per un suo amico. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Piacenza.

I due erano accusati di aver fatto irruzione nella casa di una donna di Rottofreno nel 2019, di aver scardinato la porta con un piede di porco e distrutto suppellettili oltre a essersi impossessati di un paio di oggetti.

Pare che la coppia avesse un contenzioso con il proprietario dell’appartamento preso di mira, ma non sapeva che nel frattempo l’uomo aveva venduto l’abitazione.

Così, pensando forse di vendicarsi i due hanno scassinato la porta e devastato l’appartamento. La proprietaria di casa aveva poi sporto denuncia.

Il giudice ha quindi rinviato il procedimento al dicembre dell’anno prossimo.