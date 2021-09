Per vendicarsi della ex invia il film delle loro intimità ai genitori di lei: condannato

Per vendicarsi della fidanzata che lo aveva lasciato, aveva inviato ai genitori di lei, tramite Whatsapp, un video in cui erano in atteggiamenti intimi. L’uomo è stato condannato a due anni e due mesi di pena. Il pm aveva chiesto un anno e sei mesi di pena, mentre l’avvocato difensore l’assoluzione. Quest’ultimo, al termine dell’udienza, ha fatto sapere che ricorrerà in appello.

I fatti erano avvenuti nel 2020. Protagonisti dell’episodio un cittadino algerino venticinquenne e una ragazza ganese sua coetanea. Ad un certo punto i due che vivevano a Piacenza hanno interrotto la relazione. Lei ha quindi denunciato l’episodio del video inviato ai suoi genitori ed episodi di percosse. Nel dicembre 2020 in seguito a queste denunce per l’algerino era stato disposto un divieto di avvicinamento alla giovane. Poi il processo conclusosi con la condanna. L’avvocato difensore ha fatto sapere che tecnici e consulenti non hanno trovato traccia del video inviato via Whatsapp, che non vi erano referti medici o denunce che attestassero le percosse alla fidanzata. Da qui il ricorso in appello.