Sicurezza sul lavoro: l’Ausl ha realizzato una brochure per informare i cittadini

Proseguono le attività dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro presieduto dal Prefetto. L’ultimo incontro si è basato su differenti tematiche connesse al settore agricolo e a quello dell’edilizia.

Ai lavori hanno partecipato i componenti dell’Osservatorio, tra cui i rappresentanti degli enti ispettivi dell’Ausl, dell’Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail, di Cassa edile, Scuola edile, delle associazioni di categoria e delle parti sindacali. Nella prima parte della riunione erano presenti i rappresentanti delle forze dell’Ordine e dell’Agenzia regionale per il lavoro – sezione Piacenza.

Nell’occasione, è stata presentata la brochure informativa “Cosa devi sapere se sei un cittadino che fa costruire o ristrutturare casa: informazioni utili su obblighi e responsabilità per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori”, voluta dall’Osservatorio e realizzata dall’Ausl, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, avviata lo scorso anno e ora indirizzata ai cittadini, sulle novità normative connesse al superbonus e all’affidamento di appalto di lavori di ristrutturazione di un fabbricato

Nella stessa mattinata, sempre nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, si è svolto in Prefettura un incontro informativo in videoconferenza, promosso dal Prefetto Daniela Lupo, d’intesa con il Comandante provinciale dei vigili del fuoco e tenuto dall’ingegnere Paolo Baldini, finalizzato alla sensibilizzazione degli operatori economici sulle principali novità normative in materia di prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro. Le slide della brochure sono disponibili sul sito della Prefettura, nella sezione Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro.