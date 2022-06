Giornate europee Archeologia: camminata alla scoperta dell’Abbazia Valtolla

Diverse decine di persone sabato 18 giugno, in occasione delle Giornate europee dell’Archeologia, si sono date appuntamento alla chiesa di Monastero (I Rabbini) di Morfasso per la prima escursione archeologica, organizzata da Soprintendenza, Comune di Morfasso, Diocesi, EVA (Gruppo Esploratori Val d’Arda), Piacemilia Aps. Dalla chiesa dei Santi Salvatore e Gallo, gli escursionisti hanno raggiunto il sito archeologico di S. Salvatore di Tolla, dove sono state portate alla luce ben tre chiese sovrapposte, inserite nel complesso del “Monastero” la cui struttura complessiva è ancora interrata in attesa degli opportuni scavi.

Ad accogliere i partecipanti, il sindaco di Morfasso Paolo Calestani che ha ricordato il forte impegno dell’amministrazione per valorizzare l’area dell’Abbazia di Valtolla scoperta qualche anno fa ed ha annunciato la partenza di un prossimo altro cantiere in vista dell’inaugurazione prevista per l’estate del prossimo anno.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’