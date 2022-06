Prima maturità per il liceo quadriennale: “Sfida vinta”. E c’è chi si dà la carica in cinese

Per la prima volta, gli studenti del liceo sperimentale in quattro anni affrontano l’esame di maturità. Nel nostro territorio sono oltre 40 i giovani classe 2004 che nel 2018 avevano deciso di intraprendere questo percorso, e adesso eccoli alla tappa fatidica della prova di Stato. Si tratta di due classi, una all’indirizzo linguistico del “Gioia” e l’altra allo scientifico del “Respighi”. Per qualcuno c’è anche una doppia sfida: la maturità dopo gli studi in quattro anni abbinata alla lingua cinese. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.