Biblioteche comunali, da venerdì 1 luglio in vigore l’orario estivo

Entrerà in vigore venerdì 1° luglio l’orario estivo delle biblioteche del Comune di Piacenza.

La sede centrale della Passerini Landi, in via Carducci, sarà aperta nella giornata di lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca ragazzi Giana Anguissola sarà operativa dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e al pomeriggio, dal martedì al giovedì, dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda le sedi decentrate, la biblioteca Dante aprirà tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ed effettuerà l’orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì. La biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, nonché nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19. La biblioteca della Besurica, in via Perfetti, sarà attiva nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Lunedì 4 luglio, nella festività di sant’Antonino, tutte le biblioteche comunali resteranno chiuse. Per le informazioni su orari e modalità di accesso si invitano gli utenti a consultare il sito della biblioteca (http://www.passerinilandi.piacenza.it).