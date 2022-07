Attimi di paura ieri sera in un’abitazione a Rivergaro. Un bimbo di 9 mesi è rimasto ustionato alle gambe dalla minestrina che stava mangiando. E’ stato trasportato al pronto soccorso pediatrico di Piacenza per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza Val Nure.

