Corsi di navigazione: a Piacenza nasce il centro di istruzione per la nautica

Su autorizzazione della presidenza nazionale della Lega Navale Italiana viene istituita presso la struttura periferica di Piacenza una nuova scuola, il “Centro di Istruzione per la nautica (Cin).

Verranno quindi attivati corsi di navigazione per il conseguimento della abilitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri.

La direzione dei corsi è affidata all’istruttore professionale di vela Leonardo Vecchi. Un ruolo speciale all’interno del Cin viene inoltre ricoperto dal socio fondatore Fabrizio Zilocchi, esperto tecnico nautico di altissimo livello, al quale saranno affidate le lezioni pertinenti ai motori marini.

La Lega Navale è un ente pubblico non economico su base associativa, con l’obiettivo di diffondere la cultura marinara e promuovere la nautica a 360° con le modalità più inclusive. Il rispetto e la tutela dell’ambiente, lo sport non agonistico e la cultura sono al centro della sua attività. La struttura periferica di Piacenza si sta connotando in modo singolare con l’implementazione di progetti inerenti il Po, dove ha già varato una deriva per attivare i primi corsi di navigazione a vela.