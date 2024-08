La Lega navale rinasce e pensa anche al Po. L’idea del cinema sul fiume

E’ stata rifondata a Piacenza la storica Lega Navale, di cui si erano perse le tracce nel secolo scorso ma già era attestata nei primi anni del Novecento.

Nuovo presidente è il piacentino Nicolò Zambianchi, che spiega come si punti a coinvolgere il più possibile le persone, i giovani: “Vogliamo dimostrare che il mondo della nautica non è elitario”.

Tra i fondatori, Leonardo Vecchi aggiunge: “Abbiamo tanti progetti, che riguardano anche il Po, il nostro specchio d’acqua naturale in cui poter imparare ad andare in barca a vela”.

Tra le idee, per citarne alcune, un cinema all’aperto con film a tema navigazione da guardare da piccole barche nel fiume (“Un modo per avvicinare le famiglie”), una torre d’avvistamento uccelli sugli alberi a Oasi de Pinedo, e ancora imbarcazioni per disabili e bambini in sicurezza.

Il nuovo corso per imparare ad andare in barca a vela sarà presentato a settembre e si terrà nella sede alla Casa delle associazioni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ