“Cresce la popolazione con disabilità, non lasciamo soli gli insegnanti di sostegno”

“La popolazione con disabilità sta aumentando continuamente da circa 25 anni e solo negli ultimi tre anni è cresciuta di 60mila unità. In questa situazione è praticamente impossibile che il sistema possa garantire un supporto regolare, costante e con del personale stabile”. L’allarme lanciato dall’ex insegnante ed esperto in didattica Flavio Fogarolo durante il convegno intitolato “Continuità e coerenza educativa nei diversi contesti di vita”.

“Prestazioni disomogenee nelle scuole”

Secondo l’ideatore del gruppo Facebook “Normativa Inclusione” seguito da migliaia di persone “spesso nella scuola notiamo prestazioni estremamente disomogenee – le sue parole – in alcune realtà l’inclusione funziona, altre sono caratterizzate da situazioni catastrofiche. È assolutamente sbagliato affidare tutta la questione agli insegnanti di sostegno e deresponsabilizzare il resto della scuola”.

convegno organizzato dal gruppo Api

Il convegno, organizzato dal gruppo Api, alleanza pedagogica per l’inclusione, ha visto la partecipazione di decine tra professori, educatori, insegnanti, genitori e professionisti del settore per condividere opportunità e criticità di scuola e servizi territoriali. “Vogliamo promuovere una cultura inclusiva e solidale tra le persone facendo il più possibile rete tra le varie realtà che operano in questo settore così delicato e complesso” sottolinea Carmen Canevari, coordinatrice del gruppo Alleanza pedagogica per l’inclusione.

Al convegno ha partecipato anche l’assessora con delega proprio all’Inclusione sociale Nicoletta Corvi: “Fondamentale creare un’alleanza sinergica tra scuola e servizi territoriali basata sulla condivisione di strumenti di lavoro e approcci nei confronti di ragazzi e ragazze”