Nasce la proloco di Cadelmonte, torte e boom di tesserati

Può una fetta di torta riuscire a salvare un piccolo paesino di montagna? Chiedetelo agli abitanti di Cadelmonte, località alle pendici del monte Penice in comune di Bobbio: con la loro “asta delle torte” hanno inaugurato ufficialmente la nuova Proloco del paese, pronta a inventarsi tante iniziative per rendere meno noiosa la stagione estiva.

La prima edizione della Festa di Primavera si è svolta lo scorso 19 giugno e, come tutte le novità, ha fatto registrare un boom di presenze ma non solo: sono state ben 75 le persone che si sono iscritte alla nuova Proloco e che sono pronte a sostenere, col tesseramento, le attività del gruppo di volontari. Numeri che fanno ben sperare e che non si vedono tutti i giorni, specialmente per piccole comunità come quella di Cadelmonte. “È stato un successo davvero inaspettato – spiegano gli organizzatori – fin da mezzogiorno abbiamo accolto tantissime persone con le nostre salsicce e salamelle, oltre ai piatti della tradizione preparati dalle nostre donne”. Sì, perché la manifestazione è iniziata con un aperitivo e un rinfresco di benvenuto offerto dalla Proloco, utile per far conoscere a tutti il nuovo gruppo. Poi, nel pomeriggio è stata la volta dell’asta delle torte.

Il procedimento è stato quello delle normali aste, con la differenza che invece di quadri o gioielli, sul piatto c’erano decine di gustosissime torte, ognuna diversa dall’altra. Le torte – realizzate dagli abitanti che hanno dato loro anche un nome, a seconda degli ingredienti – sono state battute al miglior offerente, in una gara per aggiudicarsi quella migliore. E, alla fine, sono state una ventina le torte – tutte molto belle e altrettanto buone – che sono state vendute e in parte condivise sul posto con la gente. «Tutta la giornata è stata allietata dalla musica del dj Gianni che – come ricordano gli organizzatori – all’occorrenza si è anche trasformato in barman e poi, alla fine, perfino nel battitore d’asta. È stato il vero mattatore della giornata». Tutto il ricavato della giornata sarà ora utilizzato per finanziare e sostenere le altre iniziativa della Proloco a favore del piccolo paesino. E si sta già discutendo di una nuova possibile festa in occasione del Ferragosto, ancora da confermare.