Alexa: in Emilia Romagna 300 milioni di interazioni. A Piacenza aumento del 30%

“Alexa voglio ascoltare “Torna a casa” dei Maneskin. Alexa accendi la luce. Alexa abbassa le tapparelle”. Il fenomeno dell’assistente vocale di Amazon per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce, sta crescendo, anche nella provincia di Piacenza. Solo nel periodo tra gennaio e giugno 2022, in Emilia-Romagna sono state generate oltre 306 milioni di interazioni, con un tasso di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 30%.

In cima alla classifica per numero di interazioni con Alexa si trovano gli abitanti della provincia di Bologna, seguiti dalle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Piacenza è in ultima posizione, nonostante la crescita del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ma quali sono le funzioni di Alexa più utilizzate e amate dagli utenti dell’Emilia-Romagna?

La Casa Intelligente – 54 milioni di interazioni vocali e 27 milioni di azioni Gestione del proprio tempo – Più di 11 milioni di timer attivati. Preziosa per gli emiliani e i romagnoli si è rivelata l’impostazione di timer, aumentata del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale regionale di oltre 11 milioni di tmer attivati. Parma è al primo posto nella regione per tasso di crescita rispetto al 2021, con 54%, seguita da Piacenza (+53%) e Reggio Emilia (+52%). Inizio della giornata – Oltre 4 milioni di sveglie attivate. L’impostazione delle sveglie è un’altra delle funzioni di Alexa indispensabile per emiliani e romagnoli. Creazione di liste – Oltre 2 milioni di elementi aggiunti. Una delle funzioni di Alexa più utili e amate dagli utenti. La provincia in cui gli abitanti utilizzano questa funzione di Alexa più frequentemente è Ferrara, seguita da Bologna, Rimini, Parma e Ravenna. Musica – oltre 110 milioni di interazioni con la musica. Tra Farfalle e Ciao Ciao sono più di 110 milioni le interazioni con la musica eseguite dagli utenti in Emilia-Romagna, il 28% in più rispetto al 2021. I divi del rock, Måneskin e Vasco Rossi, sono gli artisti preferiti nella regione.