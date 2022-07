Nelle prossime ore temperature oltre i 37 gradi e rischio temporali

La morsa del caldo non ha intenzione di mollare. Prosegue infatti nella provincia di Piacenza e in tutta la Regione Emilia-Romagna l’allerta per le date temperature.

Nella giornata di oggi si sono toccati i 38 gradi in diversi comuni piacentini e – come riporta l’ultimo comunicato esposto dalla Protezione civile “si prevede la persistenza di valori massimi elevati di temperatura, che resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura; nel corso della giornata si prevedono anche brevi rovesci o temporali sulle aree dei rilievi appenninici centro-occidentali, con possibili effetti e danni associati”.

Quindi grande caldo e forte rischio di fenomeni temporaleschi nelle prossime ore. La protezione civile ha infatti diramato un’allerta arancione per le aree di pianura della nostra provincia e di colore giallo per i territori situati nella fascia collinare.