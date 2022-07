Pianello, 23 volontari della Croce rossa premiati per l’impegno durante il Covid

FOTO BERSANI

La Croce rossa di Pianello ha premiato i “benemeriti della gentilezza”. Ventitré donne e uomini che nel caos della pandemia hanno continuato a prestare le loro energie a titolo gratuito consegnando mascherine, farmaci e aiuti alimentari.

Ad ognuno, in piazza a Pianello, è stata consegnata la “Benemerenza Croce rossa il tempo della gentilezza” . La sede pianellese conta una quarantina di iscritti che prestano il loro servizio tutte le notti, dalle 20.00 alle 8.00 per 365 giorni all’anno. Le offerte raccolte durante la festa dell’altra sera a Pianello serviranno ad acquistare una sedia motorizzata per rendere più agevole lo spostamento delle persone che faticano a muoversi.

A settembre partirà un corso per reclutare nuove leve. “Pianello – dice Giorgia Astorri, delegata Cri sviluppo innovazione e formazione – è una realtà molto importante per questa vallata ed è importante che ci siano tanti volontari, soprattutto giovani. A settembre speriamo di accoglierne tanti all’interno della nostra realtà”.