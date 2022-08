Generosità per Salla, raccolti oltre seimila euro per il rimpatrio della salma

In tre giorni sono stati raccolti oltre seimila euro. Molto arriva dalle famiglie senegalesi, ma è comunque un’ondata di generosità quella che si è alzata dopo la morte di Salla Bigue Diop, senegalese di nascita ma piacentino da dieci anni che è scomparso improvvisamente per malattia a Cagliari la scorsa settimana.

Diop si trovava in Sardegna come ogni estate per vendere i suoi oggetti sulle spiagge: martedì scorso è arrivata la notizia della morte, dopo un attacco ischemico avvenuto quindici giorni prima, sempre a Cagliari.

All’inizio il commerciante Valter Bulla, che come tanti altri piacentini conosceva Diop vedendolo spesso in giro per la città, si era mobilitato per farlo tornare a Piacenza affinché potesse curarsi: dopo la notizia della morte, Bulla ha lanciato assieme alla comunità dei senegalesi a Piacenza una raccolta fondi per pagare il trasporto del feretro in Senegal, dove ancora vivono i familiari di Diop.

L’obiettivo era quello di raggiungere i quattromila euro: “Ne abbiamo raccolti oltre seimila – spiega Bulla – per la precisione 6.197”. La comunità senegalese ha donato subito 2.850 euro e poi, attraverso bonifico, quasi 1.400 euro dei 1.747 arrivati sul conto aperto per la raccolta. I fondi sono destinati a coprire le spese del trasporto del feretro di Diop in Senegal, dove vivono ancora la moglie e i due figli dell’uomo di tredici e di otto anni.

Il resto dei fondi sarà destinato al loro sostentamento ed è anche per questo motivo che la raccolta fondi va avanti: chi intenda partecipare può contattare direttamente i numeri 3287649685 (Omar Diop) oppure 3295933759 (Valter Bulla) o fare una donazione sull’iban IT38W3608105138278980278989.