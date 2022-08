Siccità, firmato il piano delle azioni urgenti. A Piacenza oltre un milione e mezzo

Sono 80 gli interventi, tra opere urgenti sull’idropotabile, misure di assistenza alla popolazione, progetti (alcuni già in atto, altri in partenza) per impianti di pompaggio, installazione di elettropompe, dragaggi e molto altro ancora, realizzabili con i primi 10,9 milioni di euro assegnati dal Governo all’Emilia-Romagna in seguito al riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale per la siccità.

Via libera, dunque, al decreto (a firma del presidente della Regione Stefano Bonaccini in qualità di commissario per lo stato d’emergenza nazionale) che approva il piano degli interventi urgenti per contrastare la siccità in Emilia-Romagna. Le risorse nazionali consentiranno, come hanno chiarito il presidente e l’assessore regionale all’ambiente, di realizzare una serie di priorità per far fronte agli effetti di questa calamità, che sta interessando l’intero territorio.

NEL PIACENTINO OLTRE UN MILIONE E MEZZO – Per il territorio piacentino è disponibile oltre 1 milione e mezzo di euro, destinato a 10 interventi.

Ben 600mila euro sono riservati alle attività di assistenza alla popolazione con il rifornimento attraverso autobotti dei serbatoi (500 mila euro) e degli acquedotti pubblici di bonifica in Appennino (100 mila).

Per quanto riguarda le opere anti-siccità, a cura di Ireti saranno svolti quattro opere di ottimizzazione delle sorgenti ad Alta Val Tidone, tra Nibbiano e Caminata (90mila euro); a Bobbio, in località Gobbi Sanbuceto, Fasso e Concesio (300mila euro); a Case Ghezzi di Ferriere (100mila); a Montelana ed Erpesina, nel territorio di Morfasso (150mila).

Altri tre cantieri saranno curati invece dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per un investimento complessivo di 350 mila euro. Si tratta di lavori per il sollevamento dell’acqua da pozzi al fine dell’interconnessione delle fonti nei Distretti di Tidone (120mila euro), Trebbia (50mila) e Arda (180mila).

GLI INTERVENTI PER PROVINCIA E LE RELATIVE RISORSE