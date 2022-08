Camper in fiamme in strada dell’Anselma: via bloccata, vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato questo pomeriggio poco dopo le 18 lungo strada dell’Anselma a Piacenza, nei pressi dell’Università Cattolica. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stato un camper. La strada è stata chiusa e la viabilità interrotta per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo. Pesanti i disagi alla circolazione. Gli occupanti del veicolo in fiamme sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti: nessuno di loro è rimasto ferito.

Si tratta del secondo incendio avvenuto in quella zona nel giro di due settimane: il 20 luglio, infatti, era bruciato un campo in via Piemonte, nei pressi del mercato ortofrutticolo.