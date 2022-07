Incendio sterpaglie in via Piemonte, tre squadre di vigili del fuoco sul posto

Sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco per domare l’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Piemonte, nella zona del mercato ortofrutticolo. Le fiamme, scaturite in un campo di sterpaglie per cause ancora in fase di accertamento, hanno interessato un’ampia porzione di terreno a ridosso della ferrovia e non lontano dall’Università Cattolica di Piacenza. L’intervento è ancora in corso.

