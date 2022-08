Camper in fiamme, si aggravano le condizioni del conducente

Si sono aggravate le condizioni del 38enne alla guida del camper che ieri pomeriggio ha preso fuoco in via dell’Anselma a Piacenza. Il conducente era stato trasportato in ospedale a Piacenza per lievi ustioni e le condizioni non destavano preoccupazioni ma in seguito sono peggiorate a causa delle esalazioni di fumo inalate nel tentativo di domare le fiamme.

Il 38enne originario dell’Est Europa è stato trasferito all’ospedale di Parma dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.