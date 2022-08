Morfasso premia i “Piacentini benemeriti nel mondo”. Cerimonia alle 17.30

Tutto è pronto a Morfasso per l’attesa premiazione dei “Piacentini benemeriti nel mondo”: oggi pomeriggio alle 17.30, la tradizionale cerimonia per omaggiare i concittadini, che con la loro attività hanno tenuto alto il nome di Piacenza nel mondo, tornerà finalmente in presenza dopo due anni di pandemia.

Sette i premiati: il generale Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/III Regione Aerea, l’architetta Marilina Bertoncini, l’ingegnere del suono Marco Sonzini, il giurista e avvocato Antonio Valla, il ristoratore Giovanni Antonioni, il docente di Oxford Diego Zancani e il rugbysta Jake Polledri.

A consegnare le onorificenze sarà Giovanni Piazza, presidente dell’associazione culturale Piacenza Nel Mondo, insieme al sindaco di Morfasso Paolo Calestani e il vice-presidente della Provincia Franco Albertini.

La giornata prevede la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Morfasso (alle ore 16), la deposizione della corona presso il monumento agli Emigranti (ore 17) – “un momento toccante a ricordo di quelli che non ci sono più” spiega Piazza – seguita dalla cerimonia di premiazione (alle 17.30) e da un momento di convivialità con stand gastronomici e la musica dell’orchestra di Daniele Cordani nella frazione dei Casali. La scelta della location non è stata casuale: a livello regionale, Morfasso è il primo comune per numero di residenti all’estero: “Ne abbiamo oltre 600 in giro per il pianeta – dice Calestani – in Francia, Svizzera, America e perfino in Giappone”.

“Ogni volta che mi capita di andare all’estero e vedo la nostra bandiera mi riempio sempre di orgoglio – aggiunge Piazza – Una delle mission future dell’associazione è quella di andare a recuperare e coinvolgere le nuove generazioni di piacentini nel mondo, situati specialmente in Australia”.