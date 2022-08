“A Ferragosto picco di cani vaganti”. Interventi a tappeto nel Piacentino

Controlli a tappeto delle guardie zoofile a Ferragosto. E’ stato un fine settimana impegnativo per le pattuglie di “Fareambiente”: i volontari – attivi in 15 comuni di val Nure e Bassa piacentina – sono intervenuti su “una quindicina di cani vaganti, di cui uno morto a Podenzano dopo lo scontro con un’auto”, spiega il referente del nucleo Loris Burgio. “Si tratta di un picco emblematico – aggiunge – perché nel weekend festivo molte persone hanno lasciato i propri cani a qualcun altro per andare in vacanza, oppure i villeggianti nel nostro territorio non hanno gestito correttamente i loro animali all’interno di un ambiente nuovo. Ecco spiegati, dunque, i casi segnalati da forze dell’ordine e Ausl”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: