“Giardini e biblioteca più accessibili ai disabili”: Ziano candida progetto al Pnrr

Il Comune di Ziano ha chiesto un finanziamento di 520mila euro per rendere finalmente accessibili anche ai disabili i giardini del palazzo comunale. Se finanziato (tramite i fondi del Pnrr) si tratterebbe, ancor prima che un intervento edile in senso stretto, di un intervento di civiltà. Oggi i giardini alle spalle del Comune hanno un’accessibilità a dir poco ridotta. Lo stesso vale per i collegamenti con l’enoteca regionale, la futura biblioteca e l’ex cinema.

“Il progetto per cui chiediamo il finanziamento – dice il sindaco Manuel Ghilardelli – mira innanzitutto a rendere maggiormente accessibili i giardini comunali, creando al contempo percorsi di collegamento sicuri, sia per non vedenti che per persone disabili, tra il palazzo comunale, i giardini stessi, l’enoteca e l’ex cinema”.

