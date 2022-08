H&M in via Venti settembre verso la chiusura. “A rischio più di trenta dipendenti”

Non sembra esservi pace per quei 1.500 metri quadrati distribuiti tra via Venti Settembre e via Felice Frasi su tre piani, storica sede del Fulmine. L’ultimo inquilino eccellente – il colosso svedese di abbigliamento e accessori “H&M” – avrebbe manifestato l’intenzione di andarsene, chiudendo di fatto il punto vendita.

Finora al Comune di Piacenza non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma perché questo possa (e debba) avvenire bastano 30 giorni di anticipo. Neppure ne sono arrivate, di note di fine attività, alla proprietà dell’edificio – la Cassa Geometri di Piacenza – ma anche questo ha una sua ragione: la proprietà non ha in essere un contratto di locazione direttamente con la società svedese, ma bensì con una società che ha base a Bologna. H&M aveva aperto i battenti a Piacenza a novembre 2015.

Al momento risulterebbero impiegate, con contratto a tempo indeterminato, quindici dipendenti, e un’altra ventina sarebbero impiegate a chiamata. “In questa delicata fase – ha spiegato Marco Pascai della Filcams Cgil di Piacenza – sono giunte alcune segnalazioni da parte del personale in merito ad una probabile chiusura a ottobre della sede di H&M di via Venti Settembre, con proposte di accordo per esser trasferiti in altre sedi a Cremona, Parma, Fidenza. Non escludiamo che a qualcuna di queste lavoratrici possa essere stata prospettata anche un’uscita, con il pagamento anticipato di una o più annualità, ma al momento nessuno ha in mano nulla di scritto”.

